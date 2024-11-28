Advertisement
Kabar Baik, Abdee Slank Kembali Manggung Usai Jalani Perawatan Autoimun

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |07:34 WIB
Kabar Baik, Abdee Slank Kembali Manggung Usai Jalani Perawatan Autoimun (Foto: Ist)
JAKARTA - Gitaris Slank, Abdee Negara, kini berangsur pulih setelah sebelumnya menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat penyakit autoimun yang dideritanya. 

Kondisinya yang semakin membaik membuat Abdee sudah bisa kembali tampil di atas panggung bersama rekan-rekannya.

Abdee kini sudah tidak lagi menjalani perawatan inap di rumah sakit. Meski begitu, ia tetap harus menjalani pemeriksaan rutin untuk menjaga kesehatannya.

"Udah manggung sih. Dia kalau di Jakarta selalu minta manggung. Udah di rumah, tapi harus cek up berkala. Tapi udah oke, udah manggung," ungkap Kaka, vokalis Slank, saat ditemui di markas Potlot, Jakarta Selatan.

Bahkan, ada kemungkinan Abdee akan tampil dalam konser perayaan 41 tahun Slank yang dijadwalkan berlangsung pada 4 Januari 2025.

"Main insya Allah. Udah oke kok dia, asik lah," tambah Kaka.

Drummer Slank, Bimbim, juga menjelaskan bahwa meskipun Abdee sudah diperbolehkan pulang, ia harus menjalani prosedur cuci darah setiap dua minggu sekali.

"Alhamdulillah, Mas Abdee udah rawat jalan, tapi dua minggu sekali harus cuci darah," kata Bimbim.

Selain itu, Abdee kini harus mengikuti aturan baru terkait konsumsi makanan saat manggung. Semua makanan yang dikonsumsinya harus dipastikan steril dan bersih sebelum dimakan.

"Jadi makanan yang dikonsumsi harus dipanasin dulu, harus bersih dan steril," jelas Bimbim.

 

