Reaksi Maissy Usai Perselingkuhan Suami dengan Dokter Koas Terkuak ke Publik

JAKARTA - Penyanyi cilik Pramaisshela Arinda Daryono Putri alias Maissy akhirnya buka suara setelah sang suami, Riky Febriansyah, dituding berselingkuh darinya.

Tak berusaha membela diri atau menjelaskan apa yang terjadi dalam kehidupan pernikahannya, Maissy hanya berterima kasih atas dukungan netizen untuknya.

"Aku mau bilang, terima kasih atas kepedulian, dukungan, dan doa yang kalian berikan melalui DM Instagram. Semua itu sangat berarti untukku," katanya dikutip dari akun Instagram @pramaisshelarinda.md, pada Jumat (13/3/2026).

Maissy Buka Suara soal Perselingkuhan Suami dengan Dokter Koas. (Foto: Instagram/@pramaisshelarinda.md)

Dalam lanjutan keterangannya, Maissy memastikan kondisinya saat ini semakin membaik. Tak ingin larut dalam kesedihan, dia memutuskan menyibukkan diri dengan perannya sebagai ibu sekaligus dokter.

Maissy berharap, dukungan doa dari warganet agar kehidupannya dipermudah, anak-anaknya tetap sehat, dan pendidikan spesialis penyakit dalam yang tengah ditempuhnya saat ini bisa berjalan dengan baik.

"Untuk sementara waktu, aku tidak akan menerima wawancara atau undangan event apapun," katanya pada penutup unggahannya tersebut.