HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Harapan Bimbim Slank untuk Pemimpin Jakarta Terpilih

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |16:45 WIB
Harapan Bimbim Slank untuk Pemimpin Jakarta Terpilih
Harapan Bimbim Slank untuk Pemimpin Jakarta Terpilih (Foto: Okezone)
JAKARTA - Drummer Slank, Bimbim, ikut berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2024 dengan menggunakan hak pilihnya di TPS 016, kawasan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Rabu (27/11/2024).

Bimbim tidak datang sendiri. Ia ditemani istrinya, Reny Setiawati, dan kedua putrinya, Mezzaluna serta Tallulah.

Setelah memberikan suaranya, Bimbim mengaku senang melihat warga Jakarta semakin bijaksana dalam menyikapi situasi politik, meskipun keramaian di media sosial masih kerap memicu kegaduhan.

"Orang Jakarta sudah dewasa, seru. Kalau di lapangan aman-aman saja, cuma di media sosial yang kadang norak," ujar Bimbim saat ditemui di TPS 016, Jalan Potlot, Kalibata, Jakarta Selatan.

Sebagai bagian dari generasi muda, kedua putri Bimbim, Mezzaluna dan Tallulah, juga menunjukkan semangat mereka dalam Pilkada ini. Tallulah, yang baru berusia 17 tahun, sangat antusias karena ini adalah pengalaman pertamanya mencoblos.

"Tallulah baru pertama kali nyoblos di Pilkada," kata Bimbim.

Sementara itu, Mezzaluna memiliki harapan besar untuk masa depan Jakarta, terutama dalam mengatasi isu polusi.

"Aku ingin Jakarta bebas polusi," ungkap Mezzaluna.

 

Halaman:
1 2
