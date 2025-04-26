Biodata dan Perjalanan Karier Bunda Iffet, Sosok Berjasa di Balik Slank

JAKARTA - Dunia musik Indonesia kembali berduka atas berpulangnya Bunda Iffet Slank, pada Sabtu 26 April 2025. Berdasarkan informasi yang tersebar di media sosial, ibu kandung Bimbim Slank itu menghembuskan nafas terakhir pada pukul 22.42 WIB di usia 87 tahun.

Bunda Iffet, yang memiliki nama lengkap Iffet Veceha Sidharta, adalah sosok sentral di balik kesuksesan band legendaris Indonesia, Slank. Ia bukan hanya seorang ibu bagi Bimbim, pendiri Slank, tetapi juga menjadi figur manajer, pembimbing, sekaligus pelindung bagi seluruh anggota band. Peran dan dedikasinya menjadikan nama Bunda Iffet sangat dihormati, bukan hanya oleh Slankers (sebutan untuk para penggemar Slank) tetapi juga oleh masyarakat luas.

Lahir pada 12 Agustus 1937, Bunda Iffet tumbuh dalam lingkungan yang penuh disiplin dan nilai-nilai kekeluargaan. Hal ini membentuk karakter tangguh dan penyayang dalam dirinya. Ketika Slank mengalami masa-masa terburuk pada pertengahan 1990-an akibat penyalahgunaan narkoba di antara para personelnya, Bunda Iffet maju mengambil alih kendali sebagai manajer band, sebuah langkah yang sangat berani dan menentukan masa depan Slank.

Bunda Iffet mengambil pendekatan yang tegas namun penuh cinta. Ia memberlakukan “karantina” terhadap Bimbim, Kaka, dan Ivanka, tiga personel yang tersisa dari krisis narkoba. Selama dua tahun, ia mengatur kehidupan mereka secara ketat, bahkan membatasi akses mereka terhadap uang dan interaksi sosial, demi memastikan mereka bisa lepas dari jeratan narkotika. Proses ini tidak mudah, namun berkat ketulusan dan keteguhan hati Bunda Iffet, mereka berhasil bangkit.

Sebagai manajer, Bunda Iffet tidak hanya mengatur jadwal dan logistik. Ia juga menjaga nilai-nilai yang diyakini oleh Slank, seperti kebebasan berekspresi, kedamaian, dan perlawanan terhadap korupsi dan narkoba. Ia mendampingi Slank dalam berbagai konser, kampanye sosial, hingga pertemuan dengan tokoh nasional, menjaga citra band tetap positif di mata publik.

Bunda Iffet juga dikenal karena kedekatannya dengan para penggemar Slank. Ia kerap memberi pesan damai kepada Slankers agar tetap menjaga nama baik band. Dalam berbagai kesempatan, ia mengingatkan agar penggemar tidak terlibat dalam keributan atau tindakan destruktif yang bisa mencoreng nama Slank. Perannya bukan hanya sebagai manajer, melainkan juga sebagai figur ibu yang selalu melindungi dan menasihati.