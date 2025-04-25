Netral soal Polemik Royalti Musik, Slank: Kami Pemersatu Bangsa

JAKARTA - Slank akhirnya angkat bicara soal polemik royalti musik yang sedang ramai dibahas belakangan ini. Di tengah semakin gencarnya Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) yang mendorong sistem direct license sebagai jalur utama pembagian royalti, Slank memilih untuk tidak memihak siapa pun.

Saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Bimbim dan Kaka Slank menegaskan bahwa mereka memilih bersikap netral. Mereka tidak ingin terlibat dalam kubu mana pun yang tengah berselisih soal sistem pengelolaan royalti.

"Beberapa ngajak kubu-kubuan, gue nggak mau. Ada yang ngajakin geng sana, geng sini, gue juga nggak mau," ujar Kaka sambil tertawa.

Meski tak menyebutkan secara spesifik siapa saja yang menghubungi atau mengajak mereka berpihak, Kaka mengaku memilih untuk tidak ikut campur. Ia merasa tidak perlu memberikan pendapat jika hal itu hanya akan memperkeruh suasana.

"Nggak tahu siapa, pokoknya ada yang telepon gue. Tanya gimana pendapat gue. Ya ngapain lo dengerin pendapat gue, orang gue juga nggak mau ikut-ikutan," lanjutnya.

Namun begitu, Kaka menegaskan bahwa selama kedua belah pihak memiliki niat baik untuk memperbaiki sistem royalti, dirinya tidak keberatan.

Senada dengan Kaka, Bimbim juga menekankan bahwa Slank selalu berpegang pada hukum yang berlaku. Jika nantinya ada perubahan aturan, mereka siap mengikuti.

"Yang penting, kita taat hukum. Kalau ada aturan yang disahkan, ya kita ikut. Kalau dua-duanya disahkan, ya kita ikut juga," ujar Bimbim.