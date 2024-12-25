Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 301

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |14:47 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode kali ini, menjelang pernikahan mereka, Adisty dan Aga menghadapi berbagai ujian.

Salah satu langkah awal adalah mendatangi David untuk meminta izin sekaligus memintanya menjadi wali dalam pernikahan mereka. Dengan izin khusus dari pihak kepolisian, David diperbolehkan menghadiri pernikahan tersebut.

Setelah itu, Adisty berencana mengundang Pasha ke acara pernikahannya. Namun, Pasha tidak dapat hadir karena harus pergi ke Eropa. Mendengar kabar ini, Adisty merasa sedih karena keinginannya agar semua orang terdekat hadir tidak terwujud.

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia

Di sisi lain, Hanna menemui Aga dan mencoba mempertanyakan keyakinannya untuk menikahi Adisty. Hanna merasa Adisty masih mencintai Pasha, dan dia juga tahu bahwa Adisty sering kali mengorbankan perasaannya demi menjaga perasaan orang lain. Hal ini membuat Aga mulai ragu.

Telusuri berita celebrity lainnya
