Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 1

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode kali ini, Arini adalah seorang make-up artist sukses dengan jadwal yang sangat padat.

Meski begitu, ia menyempatkan diri pulang ke Jakarta untuk merayakan ulang tahun pacarnya, Donny. Dengan penuh semangat, Arini pergi ke apartemen Donny.

Namun, sesampainya di sana, Arini mendapati Donny bersama Laura, sahabatnya sendiri, di dalam apartemen. Arini merasa dikhianati dan marah besar. Bahkan, ia sempat merekam kejadian tersebut dengan niat untuk memviralkannya. Sayangnya, Donny berhasil merebut ponsel Arini dan merusaknya.

Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi

Perasaan Arini hancur berkeping-keping. Setelah insiden itu, ia mengurung diri dan memutuskan untuk mencari bantuan dari psikiater. Dalam kondisi mental yang rapuh, Arini memutuskan kembali ke Jogja untuk menenangkan diri.

Di Jogja, Arini menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Ibu dan ayahnya merasa sedih melihat penderitaan anak mereka. Sang ibu kemudian menyarankan agar Arini bersedia dijodohkan. Meski awalnya ragu, Arini akhirnya setuju mencoba. Namun, ia merasa belum cocok dengan satu pun calon yang diperkenalkan ibunya.

Hingga suatu hari, ibu Arini, Ratih, bertemu dengan teman lamanya, Pertiwi, dalam reuni SMA. Pertiwi memiliki seorang putra bernama Lingga, seorang pemadam kebakaran. Merasa khawatir dengan kehidupan cinta Lingga yang tak kunjung berkembang, Pertiwi setuju dengan ide Ratih untuk menjodohkan anak mereka. Lingga pun diminta ke Jogja untuk bertemu Arini.