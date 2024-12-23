JAKARTA - RCTI akan menemani akhir tahun Anda dengan deretan drama cinta terbaik dalam Layar Drama TerOke RCTI. Deretan drama ini siap menyuguhkan cerita-cerita menarik yang tak boleh dilewatkan.
1.Mencintaimu Sekali Lagi
Sinetron penuh pengkhianatan yang menyentuh hati ini akan memulai debutnya di RCTI, pada 25 Desember 2024, pukul 20.00 WIB. Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi dibintangi oleh Haico Van Der Veken, Jonas Rivano, Miller Khan, dan Afifah Ifah'nda.
Sinetron ini berkisah tentang Airin, seorang make-up artist yang harus menghadapi pengkhianatan cinta yang menghancurkan hatinya. Digarap oleh penulis Ikatan Cinta, sinetron ini menjanjikan cerita yang akan membuat hati penonton tersentuh.
2.Cinta Berakhir Bahagia
Mulai 24 Desember 2024, sinetron penuh intrik Cinta Berakhir Bahagia akan menemani sore Anda pada pukul 16.30 WIB. Sinetron ini bercerita tentang Pasha dan Adhisty yang harus menjalani hubungan penuh pasang surut.
Setiap episodenya akan membuat Anda terhanyut dalam kisah cinta Pasha dan Adhisty yang penuh tantangan. Karena itu, pastikan Anda meluangkan waktu di sore hari untuk menonton sinetron ini.
3.Cinta Yasmin
Seperti Cinta Berakhir Bahagia, sinetron Cinta Yasmin juga mengalami perubahan jam tayang. Mulai 25 Desember 2024, sinetron yang dibintangi Kenny Austin dan Amanda Manopo ini akan tayang setiap Rabu hingga Minggu pukul 21.15 WIB.
Sinetron yang menceritakan kisah cinta Romi dan Yasmin ini akan memasuki babak baru, di mana akhirnya terungkap siapa sebenarnya Romeo. Perjalanan cinta mereka yang penuh liku akan membawa penonton semakin larut dalam emosi.
4.Terbelenggu Rindu
Satu lagi sinetron RCTI yang tak boleh Anda lewatkan adalah Terbelenggu Rindu yang tayang setiap hari, pukul 18.00 WIB. Kisah Amira yang penuh haru dan rindu ini akan membawa perasaan penonton berayun dari sedih hingga bahagia.
Setiap episodenya akan mengajak penonton untuk lebih menyelami perasaan Amira (Glenca Chysara) yang selalu menghadapi ujian dalam hidupnya. Dia harus melepas kepergian sang suami untuk selamanya dan kehilangan putranya.