Layar Drama TerOke RCTI: 4 Sinetron Unggulan yang Bikin Baper di Akhir Tahun

JAKARTA - RCTI akan menemani akhir tahun Anda dengan deretan drama cinta terbaik dalam Layar Drama TerOke RCTI. Deretan drama ini siap menyuguhkan cerita-cerita menarik yang tak boleh dilewatkan.

1.Mencintaimu Sekali Lagi

Sinetron penuh pengkhianatan yang menyentuh hati ini akan memulai debutnya di RCTI, pada 25 Desember 2024, pukul 20.00 WIB. Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi dibintangi oleh Haico Van Der Veken, Jonas Rivano, Miller Khan, dan Afifah Ifah'nda.

Layar Drama TerOke RCTI: Mencintaimu Sekali Lagi. (Foto: MNC Media)

Sinetron ini berkisah tentang Airin, seorang make-up artist yang harus menghadapi pengkhianatan cinta yang menghancurkan hatinya. Digarap oleh penulis Ikatan Cinta, sinetron ini menjanjikan cerita yang akan membuat hati penonton tersentuh.

2.Cinta Berakhir Bahagia

Mulai 24 Desember 2024, sinetron penuh intrik Cinta Berakhir Bahagia akan menemani sore Anda pada pukul 16.30 WIB. Sinetron ini bercerita tentang Pasha dan Adhisty yang harus menjalani hubungan penuh pasang surut.

Layar Drama TerOke RCTI: Cinta Berakhir Bahagia. (Foto: MNC Media)

Setiap episodenya akan membuat Anda terhanyut dalam kisah cinta Pasha dan Adhisty yang penuh tantangan. Karena itu, pastikan Anda meluangkan waktu di sore hari untuk menonton sinetron ini.

3.Cinta Yasmin

Seperti Cinta Berakhir Bahagia, sinetron Cinta Yasmin juga mengalami perubahan jam tayang. Mulai 25 Desember 2024, sinetron yang dibintangi Kenny Austin dan Amanda Manopo ini akan tayang setiap Rabu hingga Minggu pukul 21.15 WIB.

Layar Drama TerOke RCTI: Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

Sinetron yang menceritakan kisah cinta Romi dan Yasmin ini akan memasuki babak baru, di mana akhirnya terungkap siapa sebenarnya Romeo. Perjalanan cinta mereka yang penuh liku akan membawa penonton semakin larut dalam emosi.

4.Terbelenggu Rindu

Satu lagi sinetron RCTI yang tak boleh Anda lewatkan adalah Terbelenggu Rindu yang tayang setiap hari, pukul 18.00 WIB. Kisah Amira yang penuh haru dan rindu ini akan membawa perasaan penonton berayun dari sedih hingga bahagia.

Layar Drama TerOke RCTI: Terbelenggu Rindu. (Foto: MNC Media)

Setiap episodenya akan mengajak penonton untuk lebih menyelami perasaan Amira (Glenca Chysara) yang selalu menghadapi ujian dalam hidupnya. Dia harus melepas kepergian sang suami untuk selamanya dan kehilangan putranya.