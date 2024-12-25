Momen Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara Rayakan Natal di Rumah, Pohonnya Curi Perhatian

JAKARTA - Pasangan Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara ikut merayakan Natal 2024 dengan penuh sukacita bersama kedua putri mereka, Nadi Djiwa Anggara dan Nadi Djala Anggara. Melalui akun Instagram pribadinya, Nadine membagikan momen kebersamaan keluarga kecilnya di depan pohon Natal yang mereka tanam di halaman rumah.

"Pohon Natal ini menjadi saksi perjalanan hidup kami," tulis Nadine Chandrawinata di Instagram @nadinelist, Rabu (25/12/2024).

Dalam unggahannya, Putri Indonesia 2005 ini memperlihatkan perkembangan pohon cemara yang mereka tanam sejak dua tahun lalu.

"2022: baru ditanam. 2023: sejajar. 2024: pohon sudah lebih tinggi dari kami," jelas Nadine.

Di video lain, Nadine membagikan momen ketika ia dan kedua putrinya dengan antusias menghias pohon Natal. Tampak Dimas Anggara juga ikut membantu, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kegembiraan.

"Heboh Natalan tahun ini," tulis Nadine, menggambarkan semangat keluarganya saat menghias pohon dengan ornamen khas Natal seperti boneka salju, bola lampu warna-warni, dan hiasan berbentuk salju.