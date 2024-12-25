5 Alasan Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle Jadi Pilihan Tepat untuk Libur Sekolah

JAKARTA - Menghabiskan liburan sekolah bersama keluarga adalah momen istimewa yang dinantikan oleh banyak keluarga. Kali ini, MNC Animation menghadirkan film animasi ZANNA: Whisper of Volcano Isle.

Film yang menyuguhkan cerita penuh makna, visual memukau, dan pengalaman sinematik tak terlupakan ini akan memulai debutnya di bioskop seluruh Indonesia, mulai 2 Januari 2025.

1.Nilai Persahabatan yang Kuat

Inti dari film ZANNA: Whisper of Volcano Isle adalah kisah tentang keberanian dan persahabatan. Film ini mengikuti perjalanan Zanna, seorang gadis pemberani yang tanpa sengaja masuk ke dunia ajaib penuh warna.

Di dunia tersebut, dia bertemu dengan teman-teman barunya—Dinda, Novi, serta makhluk antropomorfik seperti Drako si kadal terbang yang humoris dan Atlas sang pemimpin pasukan kumbang yang jahat.

Melalui petualangan seru melawan ancaman kekuatan gelap yang dipimpin Atlas, ZANNA menggambarkan bagaimana kerjasama dan persahabatan bisa mengatasi segala rintangan. Nilai itu dirangkai dalam cerita menarik penuh warna.

2.Visual dan Animasi Berstandar Internasional

Alasan film ZANNA: Whisper of Volcano Isle jadi pilihan tepat untuk libur sekolah adalah kualitas visual dan animasinya yang memenuhi standar internasional. Hal ini karena proses produksinya menggandeng para profesional di bidangnya.

Karakter antropomorfik dalam film ini, seperti Drako dan Atlas, dirancang dengan memperhatikan detail yang menggambarkan sifat manusia melalui bentuk dan gerak. Pendekatan ini memberikan dimensi emosional pada karakter.

Visual memukau ini tidak hanya menjadi hiburan bagi anak-anak, namun juga elemen memukau bagi orang dewasa yang menyaksikannya.

3.Diisi Talenta Suara Ternama

Film ini menjadi semakin hidup berkat pengisi suara berbakat yang memberikan nyawa pada setiap karakternya. Beberapa nama besar yang turut berkontribusi antara lain Alya Nurshabrina (Zanna) dan Ghea Indrawari (Dinda).

Ada pula Brooklyn Alif Rea (Novi), Ayu Dyah Pasha (Ratu Zonda), dan Robby Purba (Atlas dan Oleander). "Aku merasa terinspirasi dari sosok Zanna yang pemberani. Semoga anak-anak Indonesia juga bisa terinspirasi dari karakter ini," ujar Alya.

Para pengisi suara ini tidak hanya menyampaikan dialog, tetapi juga menyuntikkan emosi yang memperkuat karakter dalam film. Misalnya, suara karismatik dan penuh energi Robby Purba yang memberi nuansa sedikit menakutkan.