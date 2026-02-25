Advertisement
Sinopsis Amanah Wali 8: Musala Sultan Eps 10: Konflik Musala Memanas

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |16:57 WIB
Sinopsis <i>Amanah Wali 8: Musala Sultan</i> Eps 10: Konflik Musala Memanas
Amanah Wali 8
A
A
A

JAKARTA - 'Amanah Wali 8: Musala Sultan' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh personil band Wali; Apoy Wali, Faank Wali, Tomi Wali, Ovie Wali, aktor muda Bhisma Mulia (Sultan), Bebby Hatami (Rani), Fachri Muhammad (James), Armando Jordy (Sunar), stand up comedian Faizal Wash (Herman), juga aktor senior Buyung Malelo (Untung), Herry Ismet (Ismet), Andi Bersama (Pak Ma'ruf) dan masih banyak lagi.

Sultan dan Herman memburu sosok misterius yang mengacak-acak lemari dapur. Di sisi lain, Ma’ruf ternyata sudah mengantisipasi percobaan itu dan diam-diam memindahkan dokumen asli, membuat pelaku sadar bahwa rencananya selalu selangkah tertinggal.

Ketegangan meningkat saat terungkap bahwa pihak developer yang diwakili Fitri mengklaim memiliki surat resmi kepemilikan musholla. Dua kubu sama-sama memegang “surat asli”, dan ancaman pembongkaran pun melayang. Apoy mencoba menenangkan keadaan, menyadari konflik ini bukan sekadar soal tanah dan bangunan, melainkan tentang iman, kepercayaan, dan siapa sebenarnya dalang di balik kekacauan yang terus berulang.

Malam tiba. Musholla yang hampir diperebutkan justru dipenuhi jamaah. Di tengah tausiyah Apoy tentang hati yang terpaut pada rumah Allah, kegelisahan masing-masing tokoh memuncak. Sultan dihantui rasa bersalah, dan warga mulai saling curiga.

Apa yang akan dilakukan Sultan? Saksikan layar drama RCTI Amanah Wali 8: Musala Sultan hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

