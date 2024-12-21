Animasi Titus The Detective Episode Terror, Tayang Minggu Pagi di RCTI

Animasi Titus The Detective Episode Terror, Tayang Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi Anda bersama keluarga dengan menayangkan serial animasi Titus The Detective, pada 22 Desember 2024, pukul 09.30 WIB.

Setelah memecahkan kasus dalam film Titus: Mystery of the Enygma, petualangan Titus, Fyra, dan Bobit kini berlanjut ke layar kaca. Episode Teror bercerita tentang Ketua Redaksi Steamburg Post, Angus, yang mendapat surat ancaman.

Bersama surat itu, terdapat foto dirinya yang disilang merah. Angus kemudian meminta Titus untuk menangkap pelakunya. Titus menemukan dua sidik jari pada surat ancaman dan foto Angus yang disilang merah.

Lalu apa yang akan dilakukan Titus untuk memecahkan misteri surat ancaman tersebut? Tonton episode Terror animasi Titus The Detective, hanya di RCTI, pada Minggu (22/12/2024), pukul 09.30 WIB.

Series produksi MNC Animation ini tak sekadar menyuguhkan tontonan seru. Serial ini juga sarat dengan nilai edukasi seputar kegigihan, kejujuran, persahabatan, dan gotong royong.

Animasi Titus The Detective juga bisa Anda tonton streaming melalui aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh melalui App Store dan Play Store. Atau, silakan mengakses laman www.rctiplus.com.**

(SIS)