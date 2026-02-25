Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 99: Tristan Rahasiakan Rafka dari Keluarga

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 99 bercerita tentang Tristan yang mendatangi Rumah Sakit Harmoni Insani. Di sana, dia menemukan pasien ICU tak dikenal yang dipindahkan dari rumah sakit di Anyer.

Saat tahu pasien itu adalah Rafka, Tristan kaget. Namun dia memutuskan untuk merahasiakan identitas Rafka dari keluarganya sementara waktu. Bahkan, dia menanggung sendiri biaya perawatan Rafka di rumah sakit tersebut.

Di sisi lain, Dewi tertinggal dari rombongan saat mencoba menyelamatkan kucing di tengah jalan. Dia bahkan nyaris tertabrak mobil Darma. Saat bertatap muka, Dewi langsung mengenali Darma, namun pria itu justru tak mengenali perempuan tersebut.

Tristan di lain pihak, terang-terangan menyatakan niatnya tidak akan menyerah mengejar Ayuna meski tahu perempuan itu sudah bertunangan dengan Rafki. Ayuna dengan tegas menolak pernyataan cinta Tristan dan menyebut hatinya sudah milik Rafki.

Apa yang akan dilakukan Tristan? Akankah ia mengungkap keberadaan Rafka? Saksikan sinetron Mencintai Ipar Sendiri hanya di RCTI, pada Rabu (25/2/2026), pukul 20.00 WIB.

