Sinopsis Series V+ Pay Later Episode 22 Desember 2024 di RCTI

JAKARTA - Sinopsis series V+ Pay Later episode 22 Desember 2024 bercerita tentang Tika (Amanda Manopo) yang berusaha keras meluruskan kesalahpahaman terkait hubungannya dengan Rizal.

Beruntung, Dion dapat mengerti setelah mendengar penjelasan Tika. Mereka pun kembali fokus pada sesi terapi untuk menekan kebiasaan compulsive buying yang dialami Tika.

Sesi terapi itu diperlukannya, karena kebiasaan belanja berlebih itu membawa Tika dalam masalah besar dalam hidupnya. Dia tak mampu membayar cicilan pinjaman onlinenya.

Namun kebahagiaan Tika tampaknya tak bertahan lama. Kedekatannya dengan Rizal justru memicu gosip di kantor yang semakin mengganggu fokusnya dalam bekerja.

Tika kembali diliputi kecemasan akibat desas-desus yang beredar. Tanpa disadari, Tika menelpon Tantri untuk menagih utang, sebuah panggilan yang membuka rahasia besar tentang kehidupannya.