Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Forever Hero, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan menemani Minggu pagi Anda dan keluarga dengan menayangkan animasi KIKO. Episode Forever Hero akan membawa keseruan untuk dinikmati bersama keluarga di rumah.

Kali ini, Kiko bersama Patino dan Poli main ke rumah Lola untuk mencicipi masakan buatannya. Namun, mereka menolak sup buatan Lola karena merasa bosan dengan menu tersebut.

Kiko pun menyarankan Lola untuk membuat dodol, camilan manis yang bisa mereka nikmati bersama. Saat Lola hendak membuat dodol, kuali yang dibutuhkannya untuk memasak ternyata raib.

Patino melihat kuali tersebut sedang dilelang. Lalu apa yang akan dilakukan Kiko dan teman-temannya untuk mendapatkan kembali kuali tersebut? Tonton episode Forever Hero animasi KIKO di RCTI, pada Minggu (15/12/2024), pukul 05.45 WIB.

Selain di RCTI, aksi anak ikan mas menggemaskan ini juga bisa Anda tonton di MNCTV, setiap Senin-Jumat pukul 06.30 WIB dan setiap hari pukul 15.00 WIB. Animasi KIKO juga bisa ditonton streaming lewat RCTI+ atau www.rctiplus.com.