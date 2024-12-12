KIKO, Zak Storm, dan BIMA S Suguhan Animasi Terbaik dari MNCTV

JAKARTA - MNCTV mempersembahkan tiga karya animasi terbaik MNC Animation: KIKO, Zack Storm, dan BIMA S untuk keluarga Indonesia. Ketiga animasi ini tayang setiap hari dari pagi hingga menjelang sore hari.

Mengawali pagi, Anda bisa menikmati serial animasi KIKO yang bercerita tentang anak ikan mas koki yang sangat mandiri. Series ini tayang di MNCTV, setiap Senin-Jumat, pukul 06.30 WIB. Series ini juga tayang setiap hari pukul 15.00 WIB.

Kiko memiliki empat sahabat: Lola si ikan diskus, Ting Ting si kepiting, Patino si ikan patin, dan Poli si ikan cupang. Mereka akan menghadapi berbagai ulah menyebalkan Karkus si ikan lele dan Pupus si belut.

MNCTV juga memiliki BIMA S yang bercerita tentang Satria, remaja pemberani yang suka bertualang. Dia bisa berubah menjadi BIMA S berkat kekuatan Nadra dan Rama. Series ini akan tayang di MNCTV, setiap Sabtu pukul 06.30 WIB.

Terakhir, ada animasi Zak Storm yang bercerita tentang Zak, remaja laki-laki yang tersedot ke Tujuh Lautan dari Segitiga Bermuda. Dia kemudian memimpin kapal bernama The Chaos dan bersama putri Atlantis, viking, alien, dan anak hantu.

Zak bersama Calabrass, pedang kesayangannya yang bisa bicara berkeliling Segitiga Tujuh Lautan untuk menemukan jalan pulang. Bersama mereka melawan semua rintangan yang ada. Series Zak Storm tayang setiap hari Minggu, pukul 06.30 WIB.

Nah, pastikan Anda menonton tiga animasi terbaik ini di MNCTV Selalu di Hati.**

(SIS)