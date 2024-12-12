Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

KIKO, Zak Storm, dan BIMA S Suguhan Animasi Terbaik dari MNCTV

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |15:59 WIB
KIKO, Zak Storm, dan BIMA S Suguhan Animasi Terbaik dari MNCTV
Animasi MNCTV
A
A
A

JAKARTA MNCTV mempersembahkan tiga karya animasi terbaik MNC Animation: KIKO, Zack Storm, dan BIMA S untuk keluarga Indonesia. Ketiga animasi ini tayang setiap hari dari pagi hingga menjelang sore hari.

Mengawali pagi, Anda bisa menikmati serial animasi KIKO yang bercerita tentang anak ikan mas koki yang sangat mandiri. Series ini tayang di MNCTV, setiap Senin-Jumat, pukul 06.30 WIB. Series ini juga tayang setiap hari pukul 15.00 WIB.

Kiko memiliki empat sahabat: Lola si ikan diskus, Ting Ting si kepiting, Patino si ikan patin, dan Poli si ikan cupang. Mereka akan menghadapi berbagai ulah menyebalkan Karkus si ikan lele dan Pupus si belut.

MNCTV juga memiliki BIMA S yang bercerita tentang Satria, remaja pemberani yang suka bertualang. Dia bisa berubah menjadi BIMA S berkat kekuatan Nadra dan Rama.  Series ini akan tayang di MNCTV, setiap Sabtu pukul 06.30 WIB.

Terakhir, ada animasi Zak Storm yang bercerita tentang Zak, remaja laki-laki yang tersedot ke Tujuh Lautan dari Segitiga Bermuda. Dia kemudian memimpin kapal bernama The Chaos dan bersama putri Atlantis, viking, alien, dan anak hantu. 

Zak bersama Calabrass, pedang kesayangannya yang bisa bicara berkeliling Segitiga Tujuh Lautan untuk menemukan jalan pulang. Bersama mereka melawan semua rintangan yang ada. Series Zak Storm tayang setiap hari Minggu, pukul 06.30 WIB.

Nah, pastikan Anda menonton tiga animasi terbaik ini di MNCTV Selalu di Hati.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement