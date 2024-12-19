Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 75-76

Brigitta Putri , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |17:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 75-76
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 75-76. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 75-76 bercerita tentang Vernie yang datang ke rumah Biru untuk menjemput Arkana sekaligus untuk mencelakai Amira.

Beruntung, niat jahat Vernie tersebut tak berhasil. Amira kemudian meminta Biru untuk mengecek CCTV dan Biru geram dengan ulah Vernie. Sementara itu, video Maudy viral di media sosial.

Vernie yang melihat video itu langsung tahu bahwa perempuan dalam video tersebut adalah Maudy karena keberadaan Chandra. Maudy kemudian memutuskan hubungan dengan Chandra.

Namun pria itu justru mengancam akan memberitahu Biru mengenai hubungan mereka sebenarnya. Sedangkan Jamie mengatakan kepada Biru tentang video Chandra yang viral karena selingkuh

Biru dan Amira kemudian mengecek CCTV Himalaya Mas dan mendapati bahwa Maudy adalah pelaku yang mengunci Amira di kamar mandi. Biru langsung pergi ke rumah Noah untuk mencari Maudy dan Vernie.

