HOME CELEBRITY MOVIE

Gemerlap Dunia Peri di Gala Premiere ZANNA: Whisper of Volcano Isle

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |06:01 WIB
Gemerlap Dunia Peri di Gala Premiere ZANNA: Whisper of Volcano Isle
Gemerlap Dunia Peri di Gala Premiere ZANNA: Whisper of Volcano Isle (Foto: Okezone)
JAKARTA - Antusiasme anak-anak Indonesia begitu terasa pada gala premiere film ZANNA: Whisper of Volcano Isle yang berlangsung meriah di XXI Plaza Indonesia, Kamis (19/12/2024). Kesempatan untuk menjadi penonton pertama film ini dimanfaatkan dengan penuh semangat, di mana anak-anak datang bersama orang tua mereka untuk menikmati acara spesial ini.

Gala premiere tersebut juga dihadiri oleh para pengisi suara, sineas, tamu undangan, figur publik, dan media nasional. Kehadiran mereka menambah semarak acara, yang telah dirancang dengan nuansa magis khas dunia peri.

Gemerlap Dunia Peri di Gala Premiere ZANNA: Whisper of Volcano Isle
Gemerlap Dunia Peri di Gala Premiere ZANNA: Whisper of Volcano Isle

Begitu memasuki area gala, pengunjung langsung disambut dengan backdrop warna-warni yang menampilkan visual para peri utama dalam film ini: Zanna, Novi, dan Dinda. Anak-anak tampak berlomba untuk berfoto di depan backdrop bertema hutan peri, lengkap dengan tulisan besar ZANNA: Whisper of Volcano Isle.

Tidak hanya anak-anak, orang tua dan teman-teman mereka juga ikut mengantri untuk mengabadikan momen di depan latar yang dihiasi visual peri dan suasana hutan magis. Sorotan lampu temaram dan efek cahaya menyerupai kunang-kunang semakin menghidupkan atmosfer seperti berada di dunia peri sesungguhnya.

