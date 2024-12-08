MNC Animation Umumkan Tanggal Tayang Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle, 2 Januari 2025 di Bioskop

MNC Animation dengan bangga mengumumkan penayangan film animasi terbarunya berjudul ZANNA: Whisper Of Volcano Isle.

Film ZANNA: Whisper Of Volcano Isle akan tayang mulai 2 Januari 2025 di bioskop. Pengumuman itu disampaikan saat MNC Animation hadir di Indonesia Comic Con (ICC) 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan.

"Kali ini MNC Animation mengadakan Meet n Greet bersama karakter KIKO dan akan mengumumkan tanggal tayang film animasi terbarunya yaitu "ZANNA Whisper Of Volcano Isle" yang segera tayang tanggal 2 Januari 2025 di bioskop Indonesia," kata Suhendra Wijaya selaku Head Of Marcomm MNC Animation.

Film Zanna menceritakan sebuah hutan yang indah, di mana para peri hidup damai dipimpin oleh Ratu Zonda yang dicintai. Namun, konflik membangkitkan gunung berapi yang menyebabkan Raja dan putri mereka, Zanna, hilang tanpa jejak.

Di Indonesia Comic Con, MNC Animation juga menghadirkan animasi unggulannya seperti KIKO, hingga sneak peek eksklusif di WondrStage.

Di sini, para pengunjung bisa mendapatkan bocoran seru tentang animasi yang telah tayang tahun ini dan yang akan hadir pada 2025.

Tahun ini, wonderful ICC juga berkolaborasi dengan Panorama Live. Kolaborasi ini akan menambah keseruan ICC karena ada hiburan live musik, stand-up comedy, dan talkshow yang memberikan pengalaman baru bagi pengunjung.