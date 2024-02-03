Tampil di Wikibex 2024, MNC Animation Perkenalkan Karakter Film Zanna

JAKARTA - MNC Animation ikut tampil dalam event Wikibex 2024 (Wholesale International Kids Baby Expo, yang digelar selama tiga hari, yakni pada 2, 3 dan 4 Februari 2024.

Suhendra Wijaya selaku Head of Marcomm MNC Animation mengaku senang karena bisa bekerjasama dengan Wikibex.

"Kita cukup senangnya bisa diajak terlibat di event ini apalagi ini awal 2024 event pertama yang ada di Indonesia itu adalah Wikibex untuk anak-anak," kata Suhendra Wijaya selaku Head of Marcomm MNC Animation, saat ditemui di Hall D JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Sabtu (3/2/2024).

Dalam event tersebut, MNC Animation menghadiri animasi populernya, yaitu Kiko. Kehadiran Kiko di tengah-tengah pengunjung yang notabenenya ibu-ibu yang membawa anak jadi angin segar tersendiri.

Sebab anak-anak tak hanya menonton bersama Kiko saja tetapi ada meet and greet bersama karakter Kiko dan Lola.

Dalam acara meet and greet bersama Kiko dan Lola tersebut, pengunjung bisa bernyanyi, menari, dan berfoto bersama karakter tersebut.

Tak hanya itu, booth MNC Animation juga menawarkan beragam kegiatan seru, seperti games hingga mewarnai karakter Kiko, dan mendapatkan merchandise menarik dari KIKO, BIMA S, dan TITUS & ZANNA.

Selain ada karakter Kiko, di event Wikibex ini MNC Animation memperkenalkan produk barunya yakni film Zanna yang akan tayang pada 2024.

"Memperkenalkan produk-produk animasi Indonesia lainnya, seperti produk kita yang akan datang itu ada Zanna dan ada juga Titus the series," jelas Suhendra.

Dua karakter di film Zanna juga turut dipamerkan yakni Dinda dan Novi.