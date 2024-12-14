Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 158-159

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 158-159, Galang semakin penasaran dengan niat Rangga menculik Yasmin.

Ia pun mencoba mencari tahu dari Desta, namun sayangnya Desta sendiri tidak mengetahui rencana Rangga. Desta kemudian pergi ke kota untuk membeli makanan untuk Yasmin.

Sementara itu, Romeo terus mencari jejak Yasmin dengan bertanya kepada warga sekitar. Salah satu warga yang ternyata pernah membantu Desta menangkap Yasmin berpura-pura tidak tahu apa-apa.

Namun, petunjuk mulai muncul ketika Romeo dan Dirga mampir ke SPBU untuk mengisi bensin dan menggunakan toilet. Betapa terkejutnya Romeo saat melihat seseorang yang wajahnya sangat mirip dengan sketsa penculik Yasmin sedang mengisi bensin.