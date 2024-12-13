Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 69

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 69 bercerita tentang Ratna menyadari kalau Biru dan Amira sedang bertengkar. Ratna memberi nasihat pada Biru agar tidak mendahulukan egonya.

Nasihat Ratna membuat Biru merasa kalau dirinya sudah terlalu keras menegur Amira. Namun di sisi lain, Arka tak sengaja meninggalkan hard disknya yang lalu disimpan oleh Lusi yang berencana akan memberikan benda tersebut kepada Amira.

Maudy kesal karena penampilan Vernie jauh lebih bagus daripada dirinya. Namun ia tetap bersemangat untuk datang ke HUT Himalaya Mas. Sementara itu, Jamie sudah ada di pesta tersebut.

Jamie yakin kalau Biru akan kaget melihat booth Amity Cafe di venue. Noah senang merasa rencananya akan sukses. Sementara itu, Biru terpukau dengan kecantikan Amira yang akan dibawanya ke venue pesta tersebut.

Dalam perjalanan, Amira meminta maaf karena sudah marah pada Biru. Namun, Biru justru merasa dirinya yang salah. Ia berjanji akan menjaga rumah tangganya bersama Amira.