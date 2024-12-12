Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 290

Kamis, 12 Desember 2024 |07:07 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Berakhir Bahagia</i> Episode 290
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 290 bercerita tentang Reno yang secara anonim menelepon polisi dan melaporkan David atas kasus kematian Anjani. 

Pahlevi tak percaya, lalu menemui David. Saat dikonfrontasi, David terkejut dan berusaha mengelak dan membantah tuduhan tersebut. Namun dia mendadak cemas ketika menerima sebuah video.

Video itu memperlihatkan dirinya sedang berada di lokasi kematian Anjani. David penasaran siapa yang mengirimkan video itu kepadanya. Namun ternyata, bukan hanya David yang menerima video tersebut, melainkan Pasha, Adisty, hingga polisi.

Pasha yang menerima video itu kemudian langsung menemui David. Hanna yang saat itu sedang bersama Pasha merasa cemburu karena mengira kepergian Pasha ada kaitannya dengan Adisty. 

Di sisi lain, David sempat menuduh Elena sebagai pengirim video. Namun perempuan itu mengelak dan juga mengaku bingung siapa yang telah menyebarkan video tersebut sementara rekaman terakhir ada di Audra. 

