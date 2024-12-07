Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 287-288

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode kali ini, David tidak main-main dengan keinginannya untuk memenjarakan Audra.

Ia memaksa Audra mengakui kebenaran kepada Pahlevi, polisi yang dulu menangani kasus Shinta. Setelah mendengar pengakuan Audra, David semakin marah dan kehilangan kepercayaan.

Sementara itu, Pasha dan Reno terlibat pertengkaran hebat karena Reno menyembunyikan rahasia besar ini. Dalam pertengkaran itu, masa lalu Audra akhirnya terungkap. Diketahui bahwa Audra pernah menerima bantuan dari Elena, dan demi membalas kebaikan Elena, Audra rela menghadapi penjara.

Di sisi lain, Reno diliputi kecemasan ketika David memintanya mencari pekerjaan baru—tanda jelas bahwa ia telah dipecat.

Reno pulang dan menceritakan segalanya kepada Ayu, termasuk rahasia tentang Shinta. Mendengar itu, Ayu terkejut dan tidak menyangka kebenaran sebesar ini tersembunyi begitu lama.

Adisty juga akhirnya mengetahui semuanya setelah menerima telepon dari Pasha tentang Shinta. Ia langsung menuju kantor polisi dengan perasaan campur aduk.