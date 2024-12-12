Sinopsis Series V+ Cinta di Balik Awan Episode 13 Desember 2024 di RCTI

Sinopsis Series V+ Cinta di Balik Awan Episode 13 Desember 2024 di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis series V+ Cinta di Balik Awan episode 13 Desember 2024 bercerita tentang perjalanan Razi dan Jane, dua orang yang memiliki trauma akan perselingkuhan. Untuk membalas dendam kepada ayahnya, Jane mempekerjakan Razi sebagai fotografer pribadi.

Pada episode ini, Razi dan Jane yang merasa tak punya jalan keluar akhirnya terpaksa meminta bantuan ayah Jane, Rizal Sirait. Jane, yang awalnya tak setuju, memutuskan untuk mengesampingkan rasa bencinya sejenak.

Meski sempat menolak, Rizal Sirait akhirnya setuju untuk membantu Razi dan Jane untuk menyelamatkan mantan istrinya, yang tak lain adalah ibu Jane sendiri. Ia lalu menulis sebuah cek untuk uang tebusan kepada Mami Cui.

Sesampainya di markas Kerajaan Ketuhanan Kamilia, Razi dan Jane segera menyelamatkan ibu Jane. Namun, setelah menyerahkan cek tersebut, pasukan dari Rizal Sirait segera mengepung Mami Cui dan asistennya, termasuk paman Razi yang merupakan anggota sekte itu.

Sayangnya, Mami Cui dan anggotanya berhasil kabur, sehingga Razi, Jane, dan pasukan mereka harus mengejar mereka ke hutan dan berakhir dengan baku hantam.