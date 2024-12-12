Frederika Cull Sulit Lepas dari Karakter Maya di Racun Sangga, Terbawa Emosi sampai Lupa Personality

JAKARTA - Model sekaligus aktris Frederika Cull mengaku sangat kesulitan untuk lepas dari karakter Maya di film Racun Sangga. Film Racun Sangga ini diangkat dari kisah nyata pasangan suami istri asal Kalimantan bernama Maya dan Andi.

Di usia pernikahan mereka yang baru seumur jagung, Andi tiba-tiba mendapatkan serangan santet untuk memisahkan pernikahannya dengan Maya. Frederika Cull yang begitu mendalami karakter itu sudah menyatu dengan emosi Maya asli.

"Sulit, karena berbulan-bulan berusaha untuk jadi Maya terus terbawa emosi semuanya selama satu bulan syuting. Selalu, setiap hari kan pasti kita ada adegan yang intens itu jadi kayak gangguan mental untuk diri aku sendiri," kata Frederika Cull saat media visit ke Okezone.com di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

"Jadi aku lumayan terhubung, kayak nggak bisa lepas dari karakternya Maya karena udah terbawa emosi," ujar Frederika.

Saking sulitnya lepas, Frederika Cull lupa dengan personality-nya. Salah satunya cara bicara Frederika Cull yang terkadang memakai bahasa Banjar.

"Contohnya kayak personality aku, pribadi aku jadi ikut beda. Cara aku bicara juga ikut beda. Ini kan mayoritas film bahasa Banjar, suka lupa," kata Frederika Cull.

"Lagi bicara sama keluarga atau teman, terus tiba-tiba dialeknya yang aku pakai itu dialek Banjar, bukan bahasa Indonesia. Terus cara ngobrolnya juga gak sama, pokoknya beda banget deh," kata Frederika Cull.