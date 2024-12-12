Frederika Cull Bintangi Film Racun Sangga, Sering Mimpi Ketemu Mahluk Halus hingga Ketindihan

JAKARTA - Frederika Cull mengaku banyak mengalami kejadian horor saat membintangi film terbarunya yang berjudul Racun Sangga. Film ini diangkat dari kisah nyata soal santet pemisah rumah tangga dari Kalimantan yang menyerang pasangan Maya dan Andi.

Di film ini, Frederika Cull berperan sebagai karakter Maya. Ketika syuting adegan di rumah Maya dan Andi, Frederika Cull merasa hawa rumah tersebut sangat panas, padahal sedang hujan.

"Jadi di rumah mereka, mereka selalu merasa hawanya panas walaupun hujan, walaupun cuaca yang lagi dingin, tetap panas. Itu yang kita merasakan ketika lagi di set rumah Maya dan Andi," kata Frederika Cull saat media visit ke Okezone.com di iNews Center, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

"Hawanya tidak pernah adem, selalu panas walaupun kita sudah ada AC, kipas, walaupun hujan tetap panas dan nggak bikin nyaman," kata Frederika Cull.

Tak hanya itu, Frederika Cull juga sering mimpi buruk. Dalam mimpinya itu, dia bertemu dengan mahluk halus yang ternyata mahluk halus tersebut juga datang ke mimpi Andi asli.

"Aku juga sering banget mimpi hal yang aneh dan ternyata makhluk-makhluk yang aku mimpiin itu, sama seperti makhluk yang gangguin Andi," kata Frederika Cull.