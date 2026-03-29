Amara Sophie Alami Gangguan Mistis saat Syuting Film Aku Harus Mati: Gak Masuk Akal!

JAKARTA - Aktris Amara Shopie membagikan pengalaman mistis saat menjalani proses syuting film horor terbarunya bertajuk Aku Harus Mati. Berlokasi di Yogyakarta, Amara mengaku sempat diganggu makhluk halus.

Amara memang mangakui dirinya termasuk sensitif terhadap hal gaib. Gangguan tersebut cukup membuat konsentrasinya hilang selama bekerja.

"Aku memang dari sebelum syuting ini gampang 'ketempelan'. Pas syuting ini ya lumayan banyak. Sebenarnya aku berusaha tidak mikir, tapi memang mengganggu karena jam syuting horor kan biasanya terbalik ya," ujar Amara Sophie di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/3/2026).

Gangguan tersebut juga dialaminya sampai di penginapan. Amara menceritakan suasana penginapan tersebut terasa sangat mencekam setiap malam.

"Tiap malam aku kayak digedor banget pintunya. Pas tanya orang hotel, katanya itu tikus. Tapi tidak masuk akal karena gedorannya parah banget," kenangnya.

Selain itu, Amara juga mendapat mimpi aneh ketika tidur di lokasi syuting. Ia merasa seperti melihat dirinya sendiri melalui "CCTV Gaib" saat sedang terlelap.

"Mimpi aku itu kayak CCTV. Aku melihat diri aku sendiri lagi tidur, tapi bedanya, aku melihat aku tidur didampingi makhluk-makhluk yang ada di situ," ungkapnya.