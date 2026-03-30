Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Dekat dengan Realita, Film Aku Harus Mati Siap Menghantui Bioskop 2 April 2026

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |15:37 WIB
Salah satu adegan dalam film Aku Harus Mati. (Foto: dok Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Rumah produksi Rollink Action secara resmi mengumumkan penayangan film horor terbaru mereka yang paling dinantikan tahun ini, "Aku Harus Mati".  Mengangkat isu sosial yang sangat dekat dengan realita masyarakat urban saat ini, film ini dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 2 April 2026. 

Diproduseri oleh Eksekutif Produser Irsan Yapto dan Nadya Yapto, serta diarahkan oleh sutradara bertangan dingin Hestu Saputra, Aku Harus Mati menawarkan kengerian yang bukan sekadar teror kasat mata, melainkan gelapnya ambisi manusia demi validasi sosial. 

Aku Harus Mati adalah film Horor yang ceritanya paling dekat dengan kehidupan manusia modern jaman sekarang fenomena Jual Jiwa Demi Harta, banyak masyarakat modern  sekarang rela mengorbankan diri dan jiwa demi validasi dan harta sampai terlilit hutang pinjol, paylater, dan lain-lain,” ujar Irsan Yapto, Eksekutif Produser. 

Sinopsis: Harga Sebuah Validasi 

Cerita yang ditulis oleh Aroe Ama ini mengikuti perjalanan Mala (Hana Saraswati), seorang yatim piatu yang terjebak dalam gaya hidup hedonistik. Demi mengejar kemewahan semu, Mala  terjerumus dalam lingkaran setan hutang pinjaman online (pinjol) dan paylater yang melilit hidupnya. 

Dalam keputusasaan untuk menemukan kembali jati dirinya, Mala memutuskan pulang ke panti asuhan tempat ia dibesarkan. Di sana, ia kembali bertemu dengan sahabat masa kecilnya, Tiwi (Amara Sophie) dan Nugra (Prasetya Agni), serta Ki Jago (Bambang Paningron), pemilik panti  yang sudah dianggapnya sebagai ayah sendiri.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/11/3209552//kolaborasi_bank_bjb_dan_pemerintah_percepat_peningkatan_kualitas_rumah-fBFn_large.jpg
bank bjb Kembali Dipercaya Kelola BSPS 2026, Dorong Pertumbuhan Properti dan UMKM Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/11/3209357//monas-EyF0_large.jpg
Monas, Ruang Publik Bersejarah yang Ikut Bangun Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/16/3209451//asus_zenbook_duo-fQGZ_large.jpg
5 Alasan ASUS Zenbook DUO Jadi Laptop Terbaik 2026 dengan Dual OLED 3K
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/206/3209380//amara_shopie-F6aA_large.JPG
Amara Sophie Alami Gangguan Mistis saat Syuting Film Aku Harus Mati: Gak Masuk Akal! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/11/3209321//bapenda_pajak_rokok-aP98_large.jpg
Optimalkan Dana Pajak Rokok, Jakarta Perkuat Layanan Kesehatan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/1/3209227//pemberlakuan_one_way_cipali-dvAV_large.jpeg
Jaga Kelancaran Arus Balik, ASTRA Tol Cipali Maksimalkan Upaya Penguraian Kepadatan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement