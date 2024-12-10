Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Frederika Cull Kena Mental saat Bintangi Film Racun Sangga, Santet Mengerikan dari Kalimantan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |13:37 WIB
Frederika Cull Kena Mental saat Bintangi Film Racun Sangga, Santet Mengerikan dari Kalimantan
Frederika Cull kena mental saat bintangi film Racun Sangga, santet mengerikan dari Kalimantan. (Foto: Ayu Utami/Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Model sekaligus aktris Frederika Cull didapuk sebagai tokoh utama di film horor berjudul Racun Sangga: Santet Pemisah Rumah Tangga hasil produksi rumah Soraya Intercine Films. Film Racun Sangga ini diadaptasi dari kisah nyata pasangan suami istri Maya dan Andi asal Kalimantan yang mendapatkan santet.

Di film ini, Frederika memainkan karakter Maya yang merupakan istri dari Andi (Fahad Haydra). Frederika mengaku merasa kesulitan untuk memerankan karakter Maya asli.

"Memerankan Maya yang sesuai dengan Maya yang asli itu challenge-nya karena untuk memerankan tokoh asli itu sangat sulit," kata Frederika Cull kepada Okezone.com, di Tower iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

"Banyak yang kita harus lakukan supaya bisa semirip mungkin. Tapi walaupun kita berusaha untuk sesuai dengan karakter aslinya, pasti ada perubahan-perubahan sedikit sesuai dengan visi dan misi direktur dan produser," ucap Frederika Cull.

Tak cuma itu, Frederika Cull merasa kena mental karena cerita yang disuguhkan di film Racun Sangga sangat mengurus fisik dan mentalnya.

"Emang naskahnya sangat intens, sangat challenging mentally bagiku, ini tentang santet dari Kalimantan, bukan santet dari pulau-pulau lainnya. Dan menurut aku, sangat menyeramkan juga racun sangga ini dan berbentuk minyak, jadi bukan santet biasa," kata Frederika Cull.

Meski begitu, model 25 tahun ini tetap profesional untuk mendalami karakter Maya. Salah satu caranya dengan banyak ngobrol dengan Maya asli.

"Karena selain kita harus tahu cerita besarnya, tapi kita juga harus tau pribadinya seperti apa. Ketika dia melewati itu semua, apa yang dia lakukan, emosinya seperti apa yang dia mainkan," ucap Frederika Cull.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189220//prilly_latuconsina-NvjV_large.JPG
10 Tahun Perankan Karakter Risa di Film Danur, Prilly Latuconsina Merasa Punya Dua Jati Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188593//bonnie-lLmw_large.jpg
Profil Bonnie Blue, Bintang Film Dewasa Asal Inggris yang Ditangkap di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/206/3188409//deputi_bidang_kreativitas_media_kementerian_ekraf_agustini_rahayu-sTDq_large.JPG
Dua Animasi Indonesia Dilirik Studio Kanada dan Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/206/3187855//direktur_televisi_dan_radio_mewakili_dit_film_animasi_dan_video_pupung_thariq_fadilah-eXB4_large.JPG
Kemenekraf Sebut Film Bisa Jadi Media Promosi Budaya Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/206/3187379//garin_nugroho-jXkH_large.JPG
Pemerintah Prancis Anugerahkan Penghargaan untuk Sutradara Indonesia Garin Nugroho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/206/3187333//first_look_film_laut_bercerita-mMQh_large.JPG
Novel Laut Bercerita Bakal Diadaptasi Jadi Film, Reza Rahardian hingga Dian Sastro Mengambil Peran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement