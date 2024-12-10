Frederika Cull Kena Mental saat Bintangi Film Racun Sangga, Santet Mengerikan dari Kalimantan

JAKARTA - Model sekaligus aktris Frederika Cull didapuk sebagai tokoh utama di film horor berjudul Racun Sangga: Santet Pemisah Rumah Tangga hasil produksi rumah Soraya Intercine Films. Film Racun Sangga ini diadaptasi dari kisah nyata pasangan suami istri Maya dan Andi asal Kalimantan yang mendapatkan santet.

Di film ini, Frederika memainkan karakter Maya yang merupakan istri dari Andi (Fahad Haydra). Frederika mengaku merasa kesulitan untuk memerankan karakter Maya asli.

"Memerankan Maya yang sesuai dengan Maya yang asli itu challenge-nya karena untuk memerankan tokoh asli itu sangat sulit," kata Frederika Cull kepada Okezone.com, di Tower iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

"Banyak yang kita harus lakukan supaya bisa semirip mungkin. Tapi walaupun kita berusaha untuk sesuai dengan karakter aslinya, pasti ada perubahan-perubahan sedikit sesuai dengan visi dan misi direktur dan produser," ucap Frederika Cull.

Tak cuma itu, Frederika Cull merasa kena mental karena cerita yang disuguhkan di film Racun Sangga sangat mengurus fisik dan mentalnya.

"Emang naskahnya sangat intens, sangat challenging mentally bagiku, ini tentang santet dari Kalimantan, bukan santet dari pulau-pulau lainnya. Dan menurut aku, sangat menyeramkan juga racun sangga ini dan berbentuk minyak, jadi bukan santet biasa," kata Frederika Cull.

Meski begitu, model 25 tahun ini tetap profesional untuk mendalami karakter Maya. Salah satu caranya dengan banyak ngobrol dengan Maya asli.

"Karena selain kita harus tahu cerita besarnya, tapi kita juga harus tau pribadinya seperti apa. Ketika dia melewati itu semua, apa yang dia lakukan, emosinya seperti apa yang dia mainkan," ucap Frederika Cull.