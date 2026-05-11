Irish Bella Curhat Biaya Produksi Film Dosa Membengkak Gara-Gara Ide Liar Sutradara

Irish Bella mengungkapkan pengalamannya menjadi eksekutif produser film Dosa. (Foto: Instagram/@film.dosa)

JAKARTA - Irish Bella membeberkan pengalamannya menjadi eksekutif produser dalam film horor, Dosa. Dengan jabatan itu, dia mengaku, harus memutar otak, terutama dalam pendanaan.

Ibel -demikian akrab disapa- mengaku, sempat kelimpungan saat biaya produksi film Dosa membengkak akibat idealisme Sondang Pratama sang sutradara.

Diakui Ibel, Sondang memiliki visi yang sangat ‘liar’ dalam mengeksekusi adegan horor dan gore. “Akhirnya, saya pusing ngurusin finansial karena selalu over budget,” ujarnya.

Tak hanya soal budget, Irish Bella juga sempat dibuat pusing dengan masalah perizinan syuting yang sempat ditolak sebuah hotel di Malang. Akhirnya, tim produksi terpaksa membangun set studio sendiri.

Hal itu, diakui Sondang, menjadi pemicu biaya produksi film Dosa membengkak. “Saat kami hubungi, pihak hotel menolak dijadikan tempat syuting film horor,” ujarnya.