Game Show Family 100 Suguhkan Banyak Keseruan dan Momen Tak Terduga

JAKARTA - Game show Family 100 suguhkan banyak keseruan dan momen terduga dalam setiap episodenya. Program ini akan menemani Anda setiap hari, hanya di MNCTV pukul 19.00 WIB.

Program ini dipandu Irfan Hakim yang selalu tampil energik dan kocak. Family 100 tak pernah kehabisan kejutan. Selalu ada momen lucu dari jawaban-jawaban out of the box yang dilontarkan oleh para peserta.

Tak jarang, jawaban-jawaban tersebut viral dan mengundang celotehan lucu dari warganet di media sosial. Nah kali ini, Family 100 akan menghadirkan perempuan-perempuan cantik yang akan berebut menjawab hasil survei,

Sebagian banyak hasil survei yang ditebak maka akan semakin banyak pula poin yang akan diraih tim tersebut. Jika beruntung, mereka bisa membawa pulang hadiah utama berupa satu unit mobil dan uang tunai sebesar Rp50 juta.

Lalu adakah tim yang berhasil membawa pulang hadiah utama tersebut? Jangan lewatkan game show Family 100 di MNCTV, setiap hari pukul 19.00 WIB.**

(SIS)