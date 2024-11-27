Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

2 Tim Siap Bersaing Dapatkan Rp50 Juta di Family 100, Hanya di MNCTV

Novita Melieyana , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |07:00 WIB
2 Tim Siap Bersaing Dapatkan Rp50 Juta di Family 100, Hanya di MNCTV
2 Tim Siap Bersaing Dapatkan Rp50 Juta di Family 100, Hanya di MNCTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Program Family 100 akan menghadirkan deretan perempuan cantik yang  siap bersaing memperebutkan hadiah utama berupa uang tunai sebesar Rp50 juta. 

Kali ini, Tim Blink-Blink akan menghadapi Tim Lilac Sisters untuk menebak hasil survei dan mendapatkan poin terbanyak. Lewat permainan ini, kekompakan setiap tim akan diuji.

Family 100
Family 100. (Foto: MNC Media)

Saksikan game show nomor satu di Indonesia ini di MNCTV Selalu di Hati, setiap hari pukul 19.00 WIB. Karena Family 100 tampil lebih menarik, fun, dan fresh.

Anda juga bisa menonton Family 100 secara streaming lewat aplikasi RCTI+ atau dengan mengakses www.rctiplus.com.**

(SIS)

