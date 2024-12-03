Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Mampukah Tim Arisan Rebut Rp50 Juta di Family 100 Minggu Ini?

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |22:30 WIB
Mampukah Tim Arisan Rebut Rp50 Juta di Family 100 Minggu Ini?
Mampukah Tim Arisan Rebut Rp50 Juta di Family 100 Minggu Ini?
A
A
A

JAKARTA - Game show nomer 1 di Indonesia, Family 100 selalu menjadi tontonan favorit yang ditunggu-tunggu setiap penayangannya. MNCTV akan menayangkan game show Family 100, setiap hari, pukul 19.00 WIB.

Keseruan tiada henti Family 100 menjadikan program ini sebagai game show nomor satu keluarga Indonesia. Program game show ini akan dipandu oleh host enerjik dan kocak, Irfan Hakim.

Setiap episode game show ini selalu menghadirkan keseruan dan tawa serta momen-momen tak terduga. Selalu ada momen di mana jawaban para peserta terdengar out of the box dan viral di media sosial.

Tidak hanya itu, Family 100 semakin seru bersama para Tim Arisan yang bikin heboh. Selain itu, ada hadiah utama 1 unit mobil dan uang Rp50 juta yang siap dibawa pulang. Akankah ada yang membawa pulang hadiah spesial itu minggu ini?

Game show Family 100 menghadirkan dua tim yang bersaing dengan hadiah uang tunai ratusan juta rupiah. Kedua keluarga akan bertanding memperebutkan poin terbanyak dengan menjawab pertanyaan sesuai hasil survei.

Acara yang menunjukkan kekompakan dan kedekatan antaranggota keluarga ini dipastikan tampil lebih menarik, fun, dan fresh dengan pertanyaan dan jawaban seru dan memancing tawa.

Jadi jangan ketinggalan menonton game show Family 100 hanya di MNCTV, setiap hari, pukul 19.00 WIB.*

(SIS)

