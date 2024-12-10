Nostalgia Sinetron Bidadari Bersama Sinema Siang, Hanya di RCTI

JAKARTA - Anda yang tumbuh di awal era 2000-an, tentu awam dengan sinetron Bidadari. Sinetron yang dibintangi Marshanda dan Marini Zumarnis itu sempat begitu populer saat itu.

Kini setelah lebih dari 24 tahun, RCTI akan kembali menayangkan sinetron arahan Sharad Sharan tersebut di program Sinema Siang. Sinetron ini berkisah tentang gadis kecil bernama Lala (Marshanda) yang mencari kebahagiaan di tengah kerasnya hidup.

Lala harus mengalami perubahan hidup setelah kehilangan sang ibu. Sementara sang ayah memutuskan menikah kembali dengan Rika yang hanya menambah masalah hidup Lala. Pasalnya, dia kerap diusilin saudara tirinya, Bombom.

Di tengah kesulitan hidup, Lala mendapatkan keajaiban setelah bertemu peri baik hati yang menyamar sebagai merpati putih. Kehadiran peri tersebut memberi harapan baru bagi Lala untuk bertahan dan terus mengejar kebahagiaan.

Selain itu, Lala masih cukup beruntung karena Gita yang merupakan keponakan Rika selalu mendukung dan menguatkannya. Nah, cerita Lala dan si peri baik hati dalam Bidadari bisa Anda tonton di Sinema Siang RCTI, setiap Senin-Jumat, pukul 14.30 WIB.