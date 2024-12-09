Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Pratiwi Noviyanthi Laporkan Alvin Lim Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |16:30 WIB
Kronologi Pratiwi Noviyanthi Laporkan Alvin Lim Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik. (Foto: Intens Investigasi)
A
A
A

JAKARTA - Pratiwi Noviyanthi resmi melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik, pada 8 Desember 2024. Laporan polisi itu dibuatnya setelah sang pengacara menuduhnya bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Novi mengungkapkan, pertanyaan Alvin Lim terkait sumber dana untuk operasional Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan miliknya merupakan sebuah tuduhan serius. Hal itu bahkan berdampak pada anak asuhnya.

1.Tuduhan Alvin Lim

Permasalahan ini bermula dari Alvin Lim yang mempertanyakan sumber dana yang digunakan Novi untuk mendirikan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dan biaya merawat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) serta enam anak asuhnya.

“Uangnya dari mana? Dia kerja apa? Apakah dia bekerja sebagai pelac*r? Ataukah jual narkoba? Atau cetak duit sendiri? Apa nih? Kok bisa banyak duitnya teman-teman?” ujar Alvin Lim dalam channel YouTube Quotient TV, pada 5 Desember 2024.

Alvin Lim (Intens Investigasi)
Kronologi Pratiwi Noviyanthi Laporkan Alvin Lim Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik. (Foto: Intens Investigasi)

Alvin Lim juga turut mengomentari aset Pratiwi Noviyanthi (rumah dan mobil mewah) yang dinilainya tidak sepadan dengan profesinya sebagai mantan pramugari. “Gaji pramugari berapa sih? Lu bisa beli/sewa dua gedung mewah untuk yayasan, memang bisa?” katanya.

Dalam video unggahannya, Alvin bahkan menyarankan agar yayasan milik Novi untuk diaudit dan diperiksa secara ketat.

2.Novi Buka Suara

Menanggapi tuduhan tersebut, Pratiwi Noviyanthi akhirnya buka suara lewat akun TikTok pribadinya. Terkait sumber dana, Novi mengaku, bukan pengangguran. Sumber penghasilannya berasal dari tiga channel YouTube. 

Penghasilannya juga berasal dari media sosial di mana dia miliki lima akun Facebook dan TikTok. “Rezeki saya banyak karena saya suka berbagi Pak. Berbagi tidak akan membuat kita miskin. Apalagi miskin hati,” tuturnya.

Pratiwi Noviyanthi
Kronologi Pratiwi Noviyanthi Laporkan Alvin Lim Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik. (Foto: Intens Investigasi)

Novi menambahkan, kecurigaan Alvin Lim adalah fitnah yang berdampak buruk pada anak-anak asuhnya. 

“Ya Allah, difitnah yang kena imbas anak asuhku, ditanya sama temannya, ‘Mama kamu emang kerjanya apa? Katanya lagi ramai di TikTok soal kamu,” ungkapnya lewat akun TikTok pribadinya, pada 8 Desember 2024.

 

Halaman:
1 2
