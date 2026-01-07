Ternyata Begini Cara Mutiara Diubah Jadi Perhiasan

JAKARTA - Konten kreator Azia membagikan pengalaman uniknya saat mencoba langsung proses panen mutiara melalui video terbaru di kanal YouTube miliknya.

Video tersebut dibuka dengan cerita ringan mengenai kepanikannya setelah tanpa sengaja merusak perhiasan mutiara milik sosok yang ia sebut “Madam”, yang kemudian menjadi pengantar menuju pengalaman panen mutiara.

Rasa penasaran membawa Azia mengunjungi Nagomia Pro Harvest Experience, sebuah tempat yang menawarkan aktivitas panen mutiara secara langsung kepada pengunjung.

Dalam video tersebut, Azia mengungkapkan keterkejutannya karena proses panen mutiara tidak harus dilakukan di pantai selatan atau laut terbuka, melainkan bisa dilakukan di satu lokasi yang telah disiapkan secara khusus.

Azia memperlihatkan secara langsung tahapan membuka kerang untuk menemukan mutiara. Proses ini memerlukan tekanan yang cukup kuat dan penggunaan alat tertentu agar kerang dapat terbuka tanpa merusak mutiara di dalamnya. Momen ini menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian karena memperlihatkan sisi teknis panen mutiara secara langsung.

Selain proses panen, Azia juga membagikan informasi mengenai cara membedakan mutiara asli dan palsu. Perbedaan dijelaskan melalui karakteristik sederhana seperti bobot dan tekstur, di mana mutiara asli cenderung terasa lebih berat dan solid dibandingkan mutiara imitasi.

Melalui video ini, Azia tidak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga edukasi ringan mengenai proses di balik pembuatan perhiasan mutiara.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keindahan mutiara berasal dari proses yang panjang dan membutuhkan ketelitian.

