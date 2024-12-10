Biodata dan Agama Pratiwi Noviyanthi, Aktivis Sosial yang Laporkan Alvin Lim

JAKARTA – Aktivis sosial, Pratiwi Noviyanthi, menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Belum selesai dengan kasus donasi dengan Agus Salim, kini Pratiwi Novi tegas laporkan alvin Lim dengan dugaan pencemaran nama baik.

Beberapa waktu yang lalu, Alvin Lim memang sempat mempertanyakan sumber dana Novi untuk membangun Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan serta merawat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan anak-anak asuhnya dalam kanal YouTube Quotient TV pada Kamis (5/12/2024).

Perempuan yang akrab dipanggil Novi tersebut pun menanggapi tuduhan tersebut melalui akun TikTok pribadinya pada Minggu (8/12/2024). Novi menjelaskan bahwa sumber penghasilannya berasal dari sejumlah akun di media sosial yang ia kelola saat ini.

Novi pun melaporkan Alvin Lim lantaran merasa tuduhan tersebut dapat berdampak kepada anak-anak asuhnya. Punya hati yang dermawan, kehidupan pribadi Novi seringkali membuat masyarakat penasaran. Berikut biodata dan agama Pratiwi Noviyanthi.

Pratiwi Noviyanthi atau yang akrab dipanggil Novi merupakan seorang aktivis sosial yang lahir di Jakarta pada tahun 1994. Sebelum aktif di media sosial sebagai aktivis sosial, Novi pernah bekerja sebagai seorang pramugari. Novi diketahui menganut agama Islam.

Berhenti bekerja sebagai seorang pramugari karena dampak dari pandemi COVID-19, Novi pun beralih profesi menjadi aktivis sosial. Aktivitas sosial yang ia lakukan tersebut kerap dibagikan di media sosial, terutama YouTube.

Dalam konten-konten tersebut, Novi kerap membantu orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang-orang yang butuh bantuan. Bantuan yang diberikan mulai dari makanan, tempat tinggal, sampai perawatan medis.

Selain aktif membagikan konten aktivitas sosial, Novi juga mempunyai sebuah yayasan sosial bernama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Melalui yayasan ini, Novi ingin mengelola dana donasi yang diberikan masyarakat untuk orang-orang yang ia tolong dalam konten-kontennya.

Yayasan tersebut sempat memiliki masalah dengan izin legalitas pada Juli 2023 silam. Hal tersebut membuat Dinas Sosial Kota Tangerang mengambil 10 anak asuh dari orang tua ODGJ yang diasuh oleh Novi.

Akan tetapi, masalah tersebut telah terselesaikan setelah Novi melengkapi berkas-berkas untuk meresmikan yayasannya tersebut. Pada Desember 2023, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP2LID) untuk Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan telah dikeluarkan dan yayasan tersebut sudah resmi terdaftar.

Pada Oktober 2024, Pratiwi Noviyanthi kembali menghadapi permasalahan uang donasi Agus Salim, salah satu orang yang ia bantu. Konflik bermula saat Novi menuduh Agus menyalahgunakan uang donasi yang terkumpul untuk biaya pengobatannya.