HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pratiwi Noviyanthi Laporkan Alvin Lim Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |09:11 WIB
Pratiwi Noviyanthi Laporkan Alvin Lim Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
Pratiwi Noviyanthi resmi melaporkan pengacara Alvin Lim ke Polda Metro Jaya (Foto: ist)
JAKARTA - Pratiwi Noviyanthi resmi melaporkan pengacara Alvin Lim ke Polda Metro Jaya, pada Minggu (8/12/2024) malam. Laporan itu dibuatnya karena Alvin mempertanyakan sumber penghasilan mantan pramugari tersebut.

“Alasan melapor karena dia sudah keterlaluan dan sangat merugikan nama baik saya.  Fitnahannya sangat tidak berdasar,” ujar Novi seperti dikutip dari channel YouTube Intens Investigasi, pada Senin (9/12/2024).

Pratiwi Noviyanthi mengaku, tuduhan Alvin Lim atas pekerjaannya sangat berdampak pada anaknya. “Efeknya dia sering ditanya, ‘Apa sih pekerjaan mama kamu?’ Dia juga tanya apa itu pelac*r? Saya sedih banget dengan tuduhan itu,” katanya.

Pratiwi Noviyanthi Laporkan Alvin Lim Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
Pratiwi Noviyanthi Laporkan Alvin Lim Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Novi melaporkan Alvin Lim atas dugaan pencemaran nama baik serta merendahkan martabat perempuan. Selain sang pengacara, pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan itu juga melaporkan sosok berinisial RDL. 

