Azia Serius Belajar Board Game di Didadu Tanjung Duren

JAKARTA - Azia kembali membagikan aktivitas serunya melalui konten YouTube terbaru. Kali ini, Azia menunjukkan proses persiapannya sebelum mengikuti kompetisi game yang akan dihadapi dengan lawan-lawan berpengalaman.

Menyadari tantangan yang tidak mudah, Azia memilih untuk tidak langsung terjun, melainkan memulai dengan latihan dan memperdalam pemahaman berbagai jenis permainan.

Lokasi latihan yang dipilih adalah Didadu Board Game & Cafe di kawasan Tanjung Duren. Tempat ini dikenal sebagai ruang bermain yang menyediakan ratusan permainan dengan berbagai tingkat kesulitan.

Setibanya di lokasi, Azia tampak antusias saat mengetahui jumlah koleksi game yang tersedia, sekaligus tertantang untuk mencoba permainan yang belum pernah ia mainkan sebelumnya.

Dalam sesi latihan, Azia memulai dari permainan dengan tingkat kesulitan menengah agar dapat memahami alur dan mekanisme dasar.

Salah satu game yang dimainkan adalah Cookie Box, permainan yang menuntut kecepatan, konsentrasi, dan ketepatan. Meski sempat merasa kebingungan, Azia perlahan mulai memahami ritme permainan dan berhasil meraih kemenangan.