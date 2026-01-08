Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Persiapan Ikut Lomba, Azia Belajar Game di Didadu Board Game & Cafe

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |21:01 WIB
Persiapan Ikut Lomba, Azia Belajar Game di Didadu Board Game & Cafe
Azia Riza
A
A
A

JAKARTA - YouTuber Azia kembali menghadirkan konten menarik dengan konsep berbeda. Dalam video terbarunya, Azia terlihat serius mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi game dengan lawan-lawan yang disebutnya cukup berat. Demi menghadapi tantangan tersebut, Azia memutuskan untuk belajar dan berlatih berbagai jenis permainan terlebih dahulu sebelum terjun ke kompetisi. 

Perjalanan latihan Azia dimulai di Didadu Board Game & Cafe yang berlokasi di Tanjung Duren. Tempat ini dikenal sebagai salah satu kafe permainan dengan koleksi board game yang sangat beragam. Azia pun dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Didadu memiliki hampir 1.000 jenis permainan, mulai dari level mudah hingga tingkat kesulitan yang lebih kompleks. 

Dalam video tersebut, Azia mencoba beberapa permainan dengan didampingi game master. Salah satu game yang dimainkan adalah Cookie Box, permainan cepat yang mengandalkan fokus dan ketelitian. Meski sempat kebingungan, Azia tetap antusias dan berusaha memahami mekanisme permainan sambil bercanda dengan para pendampingnya. 

Tak berhenti di situ, Azia juga mencoba permainan yang lebih menantang, yaitu Paranormal Detective. Game ini menuntut pemain untuk berpikir logis, berimajinasi, serta memahami alur cerita melalui petunjuk visual dan kartu. Proses belajar ini menunjukkan sisi Azia yang gigih dan tidak ragu menghadapi tantangan baru. 

Melalui konten ini, Azia tidak hanya menghibur, tetapi juga memperlihatkan proses belajar sebelum terjun ke kompetisi sesungguhnya. Video ini sekaligus memberikan gambaran seru tentang dunia board game dan peran game master dalam membimbing pemain pemula. 

Video lengkapnya dapat disaksikan melalui akun @aziarizza.
 

(kha)

