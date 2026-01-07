Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Konten YouTube Azia Ini Bikin Merinding, Prank Stalker Berujung Teror

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |19:21 WIB
Konten YouTube Azia Ini Bikin Merinding, Prank Stalker Berujung Teror
Halo Dek
A
A
A

JAKARTA - Video YouTube Azia bertajuk “PRANK STALKER PALING CREEPY! DITELEPON, DIDATENGIN, SAMPE DIANCEM | Halo Dek! EPS 11” menjadi salah satu konten yang paling menyita perhatian penonton. 
Mengangkat tema stalker, video ini dikemas dengan alur cerita yang perlahan membangun ketegangan, dimulai dari obrolan santai hingga situasi yang terasa semakin mengancam. 

Cerita diawali dengan sesi curhat seorang perempuan yang mengaku kerap diikuti oleh seorang pria asing. Awalnya, kejadian tersebut terdengar ringan dan masih dibalut candaan. Namun suasana berubah ketika muncul telepon dari nomor tak dikenal dengan nada bicara yang obsesif, membuat rasa tidak nyaman mulai terasa. 

Ketegangan semakin meningkat saat sosok stalker tidak hanya muncul lewat telepon, tetapi juga mengaku mengikuti dan mendatangi lokasi korban. Reaksi panik, dialog spontan, serta suasana yang mendadak sunyi membuat prank ini terasa sangat realistis. Banyak penonton mengaku ikut merinding karena alur ceritanya terasa dekat dengan kejadian nyata. 

Keunikan konten ini terletak pada cara Azia membangun cerita tanpa terburu-buru menghadirkan kejutan. Prank disusun dengan pendekatan storytelling dan tekanan psikologis, sehingga emosi penonton ikut terbawa. Hal ini menjadikan episode ini berbeda dari prank biasa yang hanya mengandalkan reaksi instan. 

Di akhir video, prank akhirnya terungkap dan Azia menutup konten dengan ajakan kepada penonton untuk memberikan ide prank selanjutnya. Selain menghibur, video ini juga meninggalkan pesan bahwa tindakan stalking adalah hal serius yang bisa menimbulkan rasa takut dan trauma. 
Tak heran jika Halo Dek! EPS 11 disebut sebagai salah satu prank paling creepy di channel YouTube Azia.

Video lengkapnya dapat disaksikan melalui akun YouTube @aziarizza
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Youtuber Azia Riza Halo Dek
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/598/3194052//azia_riza-eGdo_large.JPG
Salah Fatal Berujung Berkah, Azia Bongkar Cara Panen Mutiara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/598/3194045//halo_dek-3Zgh_large.JPG
Awalnya Bercanda, Berakhir Panik: Kisah Azia Diikuti Pria Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/33/3192329//omped_visual-oek4_large.jpeg
Cerita Youtuber Omped Visual, Dulu Serba Terbatas Buat Konten Kini Punya 14 Juta Subscribers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/598/3190499//ryu_kintaro-zX8W_large.JPG
Cara Ryu Kintaro Bangun Karier Konten Kreator Sejak Usia Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190526//ryu_kintaro-4DJk_large.JPG
Pengakuan Publik dan Prestasi Ryu Kintaro: Dari Media Sosial ke Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190486//ryu_kintaro-8dKv_large.JPG
Sebelum Sukses Jualan Jamu, Ini Deretan Kegagalan Bisnis Ryu Kintaro
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement