Salah Fatal Berujung Berkah, Azia Bongkar Cara Panen Mutiara

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |14:50 WIB
Salah Fatal Berujung Berkah, Azia Bongkar Cara Panen Mutiara
Azia Riza
A
A
A

JAKARTA - Kepanikan kecil berubah menjadi petualangan tak terduga. Azia membuka video dengan cerita paniknya setelah tanpa sengaja merusak perhiasan milik “Madam”, sosok yang ia sebut sebagai penguasa dan gangster dalam gaya bercandanya. 

Di tengah rasa pusing dan tekanan, Azia justru menemukan ide spontan dengan mencari tahu langsung bagaimana mutiara dipanen dan diolah menjadi perhiasan. 

Rasa penasaran itu membawanya ke Nagomia Pro Harvest Experience, tempat di mana pengunjung bisa merasakan langsung pengalaman memanen mutiara. Azia pun terkejut saat mengetahui bahwa ia tak perlu jauh-jauh ke pantai selatan, karena proses panen mutiara bisa dilakukan langsung di lokasi tersebut. 

Dengan gaya khasnya yang ceplas-ceplos dan penuh humor, Azia mencoba membuka kerang sendiri. Prosesnya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kerang harus ditekan kuat hingga terbuka, bahkan dibantu dengan alat khusus agar tidak merusak isi di dalamnya. Ketegangan pun berubah jadi momen seru ketika mutiara akhirnya terlihat. 

Tak hanya memanen, Azia juga belajar membedakan mutiara asli dan palsu. Dari bobot hingga tekstur, perbedaan dijelaskan secara sederhana. Mutiara asli terasa lebih berat dan solid, sementara yang palsu cenderung ringan. Pengetahuan ini membuat Azia semakin paham kenapa perhiasan mutiara punya nilai tinggi. 

Pengalaman ini menjadi titik balik dari kepanikan awal. Dari rasa takut karena merusak perhiasan, Azia justru mendapatkan pengalaman langka yang membuka wawasan tentang proses panjang di balik keindahan sebuah mutiara.

Mau tau keseruan lebih lengkapnya? Tonton di @aziarizza
 

(kha)

