HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Tunjukkan Padaku dari Sheila On 7

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |19:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Tunjukkan Padaku</i> dari Sheila On 7
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tunjukkan Padaku dari Sheila On 7. (Foto: Instagram/Duta Sheila On 7)
JAKARTA - Sheila On 7 merilis lagu Tunjukkan Padaku sebagai bagian dari album ‘07 Des’, pada 2002. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang khawatir akan kehilangan kekasihnya. 

Dia kemudian meminta kekasihnya itu untuk selalu menemaninya. Lagu ciptaan Eross Candra ini sudah didengarkan lebih dari 7,9 juta kali di Spotify. Berikut lirik lagu dan chord gitar lagu tersebut.

Sheila On 7 Ajak Penonton Pestapora Karaoke Bareng
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tunjukkan Padaku dari Sheila On 7. (Foto: Okezone)

Tunjukkan Padaku- Sheila On 7

Intro

E  C#m  B  E  C#m  B

          A                           E

Tenangkan resahku, saat langkahku terasa berat

         A                       B

Teduhkan jiwaku, saat matahari bersinar terlalu pijar

       A                          E

Karena dirimu, satu-satunya yang kuandalkan

       B                           A           E

Saat diriku tak mampu berdiri di sini sendiri

Interlude

E  C#m  B  E  C#m  B

       A

Ceritakan sayang

                         E

Hari-hari yang t’lah kau lalui

