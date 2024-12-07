Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 64-65

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 64-65, acara Anniversary Himalaya Mas Tower semakin dekat.

Biru memberikan undangan kepada Pak Chandra sebagai salah satu rekan bisnisnya. Di saat yang sama, Maudy datang ke kafe milik Biru untuk menemuinya. Namun, begitu melihat kehadiran Pak Chandra, Maudy buru-buru pergi.

Pak Chandra ternyata sempat melihat Maudy. Ia langsung menghubungi Maudy untuk mengajaknya bertemu. Awalnya Maudy enggan, tetapi akhirnya setuju ketika mengingat utangnya sebesar Rp150 juta kepada Vernie. Mereka pun memutuskan untuk bertemu di sebuah mal.

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 64-65

Sementara itu, Amira dan Ratna pergi ke salon untuk melakukan perawatan. Saat keluar dari salon, Amira tak sengaja melihat Maudy dan Pak Chandra yang tampak mesra. Namun, Amira gagal menunjukkan hal ini kepada Ratna.

Kebahagiaan Amira dan Ratna semakin bertambah saat melihat hasil belanjaan mereka. Ratna bahkan mendorong Amira untuk tampil lebih menawan.

Ketika Biru melihat perubahan penampilan Amira, ia terkejut sekaligus salah tingkah. Detak jantungnya berdegup kencang, dan ia memilih menghindari Amira demi menyembunyikan rasa gugupnya.