Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 64-65

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |17:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 64-65
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 64-65 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 64-65, acara Anniversary Himalaya Mas Tower semakin dekat. 

Biru memberikan undangan kepada Pak Chandra sebagai salah satu rekan bisnisnya. Di saat yang sama, Maudy datang ke kafe milik Biru untuk menemuinya. Namun, begitu melihat kehadiran Pak Chandra, Maudy buru-buru pergi.

Pak Chandra ternyata sempat melihat Maudy. Ia langsung menghubungi Maudy untuk mengajaknya bertemu. Awalnya Maudy enggan, tetapi akhirnya setuju ketika mengingat utangnya sebesar Rp150 juta kepada Vernie. Mereka pun memutuskan untuk bertemu di sebuah mal.

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 64-65
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 64-65

Sementara itu, Amira dan Ratna pergi ke salon untuk melakukan perawatan. Saat keluar dari salon, Amira tak sengaja melihat Maudy dan Pak Chandra yang tampak mesra. Namun, Amira gagal menunjukkan hal ini kepada Ratna.

Kebahagiaan Amira dan Ratna semakin bertambah saat melihat hasil belanjaan mereka. Ratna bahkan mendorong Amira untuk tampil lebih menawan. 

Ketika Biru melihat perubahan penampilan Amira, ia terkejut sekaligus salah tingkah. Detak jantungnya berdegup kencang, dan ia memilih menghindari Amira demi menyembunyikan rasa gugupnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement