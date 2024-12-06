Advertisement
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 285

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |21:30 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 285 berkisah tentang Reno yang pergi ke kantor Elena. Ia mempertanyakan masalah pelapor anonim, namun Audra dan Elena mengelak. 

Mereka meminta Reno untuk tidak asal menuduh. Namun, Reno tidak main-main dengan ucapannya. Jika terbukti Audra dan Elena yang melapor, maka dia akan buka suara soal kematian Shinta. 

Tanpa mereka sadari, David ternyata mendengar semua ucapan mereka. David pun marah ketika tahu Elena dan Audra menjadi penyebab kematian Shinta. Dia juga kecewa dengan Reno karena menyembunyikan rahasia tersebut.

David kemudian membawa Elena ke kantor polisi. Ia bahkan ingin menceraikan Elena. Namun, Audra tiba-tiba mengaku bahwa dia lah pelaku yang harus disalahkan. Elena syok. David pun membawa Audra ke Polisi. 

Elena yang marah pun pingsan dan ditolong oleh Reno. Pria itu kemudian mengajak Elena kerjasama, karena keduanya harus saling menguatkan untuk mengamankan posisi mereka di keluarga Wijaya. 

Telusuri berita celebrity lainnya
