Innalillahi, Fuad Baradja Pemain Sinetron Jin dan Jun Meninggal Dunia

JAKARTA - Fuad Baradja, aktor senior Indonesia telah meninggal dunia. Kabar duka ini disampaikan langsung oleh Sahrul Gunawan, lawan main Fuad Baradja di sinetron Jin dan Jun.

"Telang berpulang ke Rahmatullah, cucu, anak, kakak, adik, dan saudara kami yang terkasih, Fuad Baradja, Jumat, 6 Desember 2024," ujar Sahrul Gunawan.

Sahrul meminta doa kepada netizen agar amal ibadah almarhum Fuad Baradja diterima Allah SWT.

"Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," pungkasnya.

Fuad Baradja pertama kali dikenal publik televisi Indonesia setelah berperan di sinetron Jin dan Jun. Selama berkarier di industri hiburan, Fuad Baradja telah membintangi 2 film dan lebih dari lima sinetron.

