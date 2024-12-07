Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Innalillahi, Fuad Baradja Pemain Sinetron Jin dan Jun Meninggal Dunia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |12:22 WIB
Innalillahi, Fuad Baradja Pemain Sinetron Jin dan Jun Meninggal Dunia
Innalillahi, Fuad Baradja Pemain Sinetron Jin dan Jun Meninggal Dunia (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Fuad Baradja, aktor senior Indonesia telah meninggal dunia. Kabar duka ini disampaikan langsung oleh Sahrul Gunawan, lawan main Fuad Baradja di sinetron Jin dan Jun.

"Telang berpulang ke Rahmatullah, cucu, anak, kakak, adik, dan saudara kami yang terkasih, Fuad Baradja, Jumat, 6 Desember 2024," ujar Sahrul Gunawan.

Sahrul meminta doa kepada netizen agar amal ibadah almarhum Fuad Baradja diterima Allah SWT.

Innalillahi, Fuad Baradja Pemain Sinetron Jin dan Jun Meninggal Dunia
Innalillahi, Fuad Baradja Pemain Sinetron Jin dan Jun Meninggal Dunia

"Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," pungkasnya.

Fuad Baradja pertama kali dikenal publik televisi Indonesia setelah berperan di sinetron Jin dan Jun. Selama berkarier di industri hiburan, Fuad Baradja telah membintangi 2 film dan lebih dari lima sinetron.

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement