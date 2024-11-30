Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 143 dan 144

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 143 dan 144 bercerita tentang Alysa yang membongkar ruangan rahasia untuk mencari informasi soal Sandra. Tak lama, Rangga datang dan syok dengan keberadaan Alysa.

Rangga yang masih membawa surat perjanjian pun menyembunyikan surat milik Baskara itu di belakang sebuah lukisan. Rangga bertekad agar surat itu tidak sampai ditemukan oleh Ajeng.

Rencananya, Rangga akan menggunakan surat tersebut untuk menyingkirkan Romeo. Di lain pihak, Yasmin dan Romeo masih mencari surat perjanjian milik Yoga di rumah Yasmin, namun sayang surat tersebut tak ditemukan.

Sementara itu, Dirga berencana menghack absen kantor Cakradinata agar seluruh karyawan bisa melakukan sidik jari ulang. Hal itu juga dimaksudkan untuk memastikan soal jari tangan Galang yang memakai tempelan besi.

Yasmin pun akhirnya melihat Galang membuka sarung tangannya. Yasmin syok saat tahu ternyata jari tangan Galang lengkap dan berpikir kalau Dyah salah lihat.

Namun di sisi lain, Rangga yang sempat mendengar percakapan Ajeng dan Galang soal uang akhirnya menawarkan Galang untuk membantunya dengan syarat Galang mau bekerja dengannya.

Dania terpaksa memberikan obat tidur di kue yang diberikannya kepada Dyah dan Yasmin. Setelah keduanya tertidur lelap, Dania diam-diam memasuki rumah Yasmin dan mencari berkas tentang orangtuanya di kamarnya.