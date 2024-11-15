Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Reza Nangin Didatangi Pria Berbadan Besar dalam Sitkom Sekuriti

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |22:30 WIB
Reza Nangin Didatangi Pria Berbadan Besar dalam Sitkom <i>Sekuriti</i>
Reza Nangin Didatangi Pria Berbadan Besar dalam Sitkom Sekuriti. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Episode terbaru Sekuriti bercerita tentang Adit yang mendapatkan teror dari nomor tak dikenal. Dia ketakutan karena punya pinjom yang belum dibayar. 

Adit pun menceritakan permasalahannya tersebut ke Yanto, teman sesama sekuriti di kantornya. Namun bukannya memberi masukan dan solusi atas permasalahan itu, Yanto justru meledek Adit.

Tiba-tiba seorang pria berbadan besar dan bertato datang ke kantor dan mendekati Adit. Kehadiran pria yang dikiranya debt collector itu membuat Adit ketakutan hingga membuatnya kabur. 

Sekuriti
Sitkom Sekuriti. (Foto: MNC Media)

Usut punya usut, pria berbadan besar itu ternyata tamu yang mencari Gisel si manajer HRD. Apa tujuan pria itu mendatangi Gisel? Tonton sitkom Sekuriti selengkapnya di MNCTV, setiap Jumat dan Sabtu, pukul 23.30 WIB.

Program Sekuriti merupakan komedi situasi yang bercerita tentang petugas pengamanan di sebuah perusahaan. Kisah tentang hubungan kerja antarsekuriti hingga karyawan yang terkadang unik dan lucu.

Sitkom ini dibintangi oleh Reza Nangin, Rully Fiss, David Charter Yulianto, Ardy Muliahardy Susanto, Sherly Oktari,  Shania, Mawardi, dan Flavia Gizella. Tonton terus Sekuriti di MNCTV, pukul 23.30 WIB.*

(SIS)

