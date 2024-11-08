Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ada Lay Off di Sekuriti, Karyawan Mendadak Rajin

Brigitta Putri , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |11:45 WIB
JAKARTA - Gisel sang manajer HRD kesal karena karyawan mulai malas-malasan bekerja. Herman misalnya, selalu datang terlambat sementara Yanto kerap bermain games saat bekerja. 

Sang manajer HRD kemudian punya siasat jitu untuk membuat karyawan menjadi rajin bekerja. Dia memanfaatkan mulut Lamhot untuk menyebarkan gosip yang membuat heboh seisi kantor.

Rumor yang disebarkannya adalah perusahaan akan melakukan efisiensi lewat cara layoff alias pemutusan hubungan kerja (PHK). Seperti dugaan, rumor begitu cepat tersebar dan membuat karyawan panik. 

Khawatir masuk daftar layoff, karyawan yang sebelumnya bekerja tidak disiplin pun mulai memperbaiki kinerjanya. Sayang, perubahan mereka yang menjadi sangat rajin membuat Gisel kesal sendiri. 

Sekuriti
Ada Lay Off di Sekuriti MNCTV. (Foto: MNC Media)

Apa yang membuat sang manajer HRD kesal? Tonton sitkom Sekuriti selengkapnya di MNCTV Selalu di Hati, setiap Jumat dan Sabtu, pukul 24.00 WIB. 

